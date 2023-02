SÜDANTLÕHESTAVAD VIDEOD ⟩ Netirahvas muretseb Totu-nimelise väikelapse heaolu pärast: kasupere ilmselgelt väärkohtleb teda!

Nad pole avalikult tunnistanud tõsiasja, et Totu on erakordselt kõhn. Samuti pole nad selgitanud, miks tal kõndimisraskused on. On oletatud, et tema üks jalg on vale kujuga, kuid seda pole kinnitatud.

On ka märgitud, et ühes postituses on Totu vasak käsi kipsis. Tema vigastuse allikat pole aga kunagi mainitud. Aeg-ajalt võib tema jalgadel näha sinikaid, mis on tingitud kukkumistest, mis võivad olla põhjustatud tema jätkuvast võitlusest müopaatiaga. Samuti on väidetud, et tema jäsemetel on nähtud sigaretipõletusi meenutavaid jälgi.

Ilmselge viide sellele, et ta kannatab alatoitumuse, stressi või traumade käes, on juuste väljalangemine. See on selgelt nähtav videotes, mis pärinevad ajast, kui tema ema oli endise lastekodu regulaarne külaline. Kui kunagi oli tema pea täielikult kaetud helepruunide juustega, siis nüüd on ta praktiliselt kiilakas.

Kümnetest videotest, mille on postitanud tema ajutine perekond, on raske leida ühtegi kaadrit, kus näeks väikelast mängimas, naermas või tegemas midagi, mida hästi kohanev terve laps võiks teha. Asjaolu, et tema hooldajad ei näe midagi halba selles, et ta pole huvitatud peaaegu mitte millestki, sealhulgas mänguasjadest, räägib palju. Totu näib suuremal osal videotest olevat enamiku ajast šokeeritud.