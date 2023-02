FOTO JA VIDEOD ⟩ «15-minutiliste vahedega veel kolm autot!» Võrtsjärv neelas jääl lustinud autosid

Videote all juhivad paljud tähelepanu sellele, et pikalt olid väljas plusskraadid ja rada ei oleks saanud kuidagi hinnata turvaliseks.

«Raja korraldaja oleks ehk pidanud rohkem veenduma ohutuses... Öeldi, et on kontrollitud ja ohutu,» nendib ka teine, kelle auto sai vett tunda.

«Oleks pidanud, aga ei olnud,» ironiseerib keegi video kommentaariumis. Järgmine aga ütleb, et kui väljas on plusskraadid, ei saagi jää tugevuses kindel olla. «No ei saa olla jää ohutu, kui viimasel ajal on plusskraadid...»

«Enda turvalisuse eest vastutab iga jääle mineja ise. Sõidukiga jääle minek on üsna rumal tegu, millega pannakse ohtu enda elu ja hinnaline tehnika,» paneb Kiik südamele, soovitades seda tungivalt vältida. «Jääolud on veekogu eri osades erinevad ning turvalisus pole kellelgi tagatud. Seda enam, et sulailmad on külmematega vaheldunud, jääle koguneb vesi, mis sulatab ja lisakoormust annab.»