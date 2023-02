SÕNUMID UKRAINAST ⟩ Mariupolist pärit Aleksandra: minult võeti kõik see, mida ma armastasin!

Teated kohutavatest kuritegudest Butšas ning teadmatus ja hirm selle ees, mis saab edasi, on vaid mõned näited sellest, mis on inimesteni alates 2022. aasta veebruari lõpust Vene-Ukraina sõjast jõudnud. 24. veebruar on Eesti Vabariigi aastapäev, ent see läheb ajalukku ka päevana, kui algas Venemaa sõda Ukraina vastu.