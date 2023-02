FOTOD ⟩ Eesti mees ehitas Egiptuses laeva: see oli hullumeelne idee!

Äsja Egiptusest saabunud Olav rääkis raadios Elmar, et viimasel ajal on Egiptuses olnud üsna suured muutused.

«Muutused on päris suured ja mõnel määral isegi dramaatilised. Seoses sellega, et Egiptuse nael on viimastel kuudel kõvasti euro ja dollari suhtes kukkunud. Need hinnad, mis kaks-kolm kuud tagasi olid poodides ja turul, on põhimõtteliselt kahe- ja kolmekordistunud,» räägib Olav ja lisab, et see teeb kohalikud väga murelikuks.

«Meie jaoks on hinnad soodsad, kohalike jaoks kallid. Nurinat on siin ja seal kuulda. Õnneks mitte mere peal.»

Palju aega veedabki Olav merel. Hullupöörase ettevõtmise käsile võtnud mees otsustas nimelt ehitada Egiptuses laeva.

Olav kirjeldab laevategu kui hullumeelset ideed. Foto: Erakogu

«See oli hullumeelne idee. Hea sõber astus läbi – kes on paadunud sukelduja – ja küsis, et käime siin teiste laevade peal, miks meil oma laeva pole safarite jaoks,» ütleb Olav ja selgitab, et safarid on sukeldujatele mõeldud nädalased kruiisid.

«See idee... eks igal mehel on oma unistus. Seda äriprojektina ei saa võtta, ta on elustiiliprojekt.» Olav ütleb, et äriprojekte on Egiptuses keeruline ette võtta: «Seadused muutuvad, ametnike meeleolu muutub ja nii edasi.»

Laevategu sai alguse juba kolm aastat tagasi. «Vahepeal tuli koroona ja nüüd on ta lõpuks vees ja valmis ning aprillist alustame esimeste safaritega.»