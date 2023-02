KLÕPSUD ⟩ «Me ütlesime jah!» Näitleja Rebel Wilson tegi tüdruksõbrale abieluettepaneku

42-aastane Rebel Wilson teatas pühapäeval Instagrami vahendusel, et on nüüd Ramona Agrumaga kihlatud. «Me ütlesime jah!» seisab postituses, kus ta tänab veel kihlasõrmuse tegijat Bob Igerit ja loomulikult Disneylandi tiimi, kes suursündmuse ette valmistas.

Piltidel on näha, et naised kannavad ühesuguseid riideid: roosa-valgetriibulisi kampsuneid, mille keskel on must süda.

Esimesel pildil jagab paar suudlust ning Agruma on sõrmuse näitamiseks käe välja sirutanud. Teisel pildil on näha uinuva kaunitari lossi ning paari kohal langevaid roosakaid lilleõisi.

Agruma on moedisainer ja ettevõtja, kes on jätkusuutliku rõivafirma Lemon ve Limon asutaja. Ta tegutseb ka Bee Goddess Jewellery brändisaadikuna. Wilson kinnitas suhet moedisaineriga möödunud suvel. «Arvasin, et otsin Disney printsi… aga võib-olla oli mul kogu selle aja tegelikult vaja Disney printsessi,» teatas näitlejanna toona ühismeedias. Juba mais oli ta vihjanud, et tema süda on võetud, kuid siis hoidis ta oma kallima nime saladuses.