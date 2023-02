Lähedane allikas: Leonardo DiCapriol on villand tema armuelu mõnitavatest kõlakatest

DiCaprio ja Polani vanusevahe on sotsiaalmeedias siiski elavat arutelu tekitanud ning on kõvasti nalja tehtud, et Polani polnud veel sündinudki, kui DiCaprio mängis filmis Titanic (1997).

DiCapriole lähedane allikas rääkis Dailymailile, et näitlejal on kuulujuttudest ja tema armuelu üle nalja tegemisest kõrini ning ta soovib, et see lõppeks. Allikas lisas, et DiCapriot ajab eriti närvi asjaolu, et kui ta on mõne noore naise seltskonnas, lähevad suhtekõlakad kohe lahti.