VIDEO ⟩ Mäetagusel sisenesid kaks meest ettevõtte territooriumile kavatsusega varastada 700 liitrit kütust

Reedel pärast südaööd, kell 00:39 ajal sisenesid kaks tundmatut meest Mäetagusel Kirilli ettevõtte territooriumile. Kaamerasalvestiselt on näha, et meestel oli kaasas redel.

«Järgmisel öösel pidas politsei need mehed Kiiklas kinni,» ütles Kirill Elu24-le. «Nad on vanglas juba. Üks meestest töötab muidu Jõhvis taksojuhina,» avaldas Kirill.

PPA pressiesindaja sõnul said nad 17. veebruaril hilisõhtul kella 22.40 ajal teate, et Ida-Virumaal Alutaguse vallas Kiikla külas on ettevõtte territooriumile sisenenud kaks võõrast meest, kes tõenäoliselt varastavad kütust.

Mehed olid jõudnud territooriumil asunud kütusevaatidest varguse eesmärgil välja pumbata üle 700 liitri diiselkütust. Maarja Jaani sõnul on politseil alust mõlemat meest kahtlustada veel mitmes Ida- ja Lääne-Virumaal toime pandud kütusevarguses. «Meil on põhjust arvata, et mehed on Virumaal alates möödunud aasta septembrist tegutsenud süstemaatiliselt ja toime pannud veel teisigi kütusevargusi, kuid kõiki täpsemaid asjaolusid selgitame kriminaalmenetluses,» lisas Jaani.