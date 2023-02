«MAGAN ÖÖSEL GOLFIKEPP JA KIRVES PADJA KÕRVAL!» ⟩ Märatsev mees tungis viljandlase hoovi. «Aed on siiani verine ja elukaaslane šokeeritud!»

Viljandis on viimasel ajal sagenenud sissemurdmiste ja vargusjuhtumite arv jõudsalt. Mõned nädalad tagasi kajastasime Viljandis Uueveskil toime pandud vargusi, millest kohalikud elanikud olid nii häiritud, et magavad nüüdsest lausa golfikepp ja kirves padja kõrval. «Hirm on ausalt nii suur! Kardan, et keegi murrab meie koju sisse,» jagas Uueveskil elav Maie, kes kardab, et tema kodu võetakse järgmisena ette.