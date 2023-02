ÕUDNE ⟩ Bulgaaria pealinna lähedalt leiti hüljatud veok 18 surnukehaga. «Osa inimesi lihtsalt lämbus.»

Bulgaarias leiti pealinna Sofia lähistelt Lokorsko küla juurest mahajäetud veok, mis oli täis põgenikke. Inimesi transporditi kinnistes sektsioonides, mistõttu paljud nendest lämbusid. 18 inimest ei suutnud reisi üle elada ja politsei leidis veokist nende surnukehad. Kolmkümmend neli inimest, nende hulgas ka viis last, toimetati haiglasse ning nendest mõnede seisund on kriitiline, vahendab BBC .

Arvatakse, et veok transportis ebaseaduslikult migrantide rühma. Politsei arvab, et kõnealune veok tuli Afghanistanist ja pidi suunduma Serbiasse. «Inimesed leiti väga halbadest tingimustest – nad külmetasid, olid läbimärjad ja polnud päevade kaupa midagi söönud. Mõnel oli tekkinud hapnikuvaegus, sest nad olid suletud ruumis,» ütles Bulgaaria tervishoiuminister Asen Medzhidiev. Arvatakse, et tegemist on ohvriterohkeima migrantidega seonduva intsidendiga Bulgaarias.