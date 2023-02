EESKUJULIK ⟩ Kuidas on Helsingist saanud maailma mobiilimängude pealinn?

BBC avaldas artikli, kus kirjutatakse Helsingist kui mobiilimängude pealinnast, mis on eeskujuks kogu maailmale. Kuidas on Helsingi sellise staatuse saavutanud? «Meil on lubatud proovida, ebaõnnestuda ja siis uuesti proovida. Nii ongi paljud tänaseks edukad mängufirmad alustanud, sest kui ei pea ebaõnnestumise pärast muretsema, võib katsetada palju julgemalt,» ütleb tehnoloogiaettevõtte Reaktor juht Sartita Runeberg.