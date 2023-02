PIKANÄPUMEES JÄI TURVAKAAMERA SILMA ETTE ⟩ «Õnne 13» näitleja Marika Korolevi koduhoovis käis kutsumata külaline

Facebookis ringleb Marjen Võsujala postitus ja videoklipp sellest, kuidas Kristiines käis armastatud näitleja Marika Korolevi koduhoovis kutsumata külalaline. Autost haaras pikanäpumees endaga kaasa autosse unustatud rahakoti sisu. «Tegemist on ilmselgelt oskusliku suliga, kes ei pelga ei kaameraid, süttivaid valgusteid, suletud hoovi - julgust on rohkem kui küll!» märgib näitleja hea tuttav postituses, kuhu juurde on lisatud ka turvakaamera salvestus.