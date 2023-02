PULMADEKS SAAB TERVEKS ⟩ Raadiohäält Andres Puuseppa ootab ees nädal karkudega

Raadiohääl Andres Puusepp jagab Instagramis oma fännidega õnnetut juhtumit, mis tabas teda täna ootamatult Nõmme kebabi ees. Kukkumine oli niivõrd raske, et raadiohääl pidi kasutama arstiabi. «Seal oli tänavakivide vahel auk ja väänasin jala välja,» räägib raadiohääl Elu24-le ja lisab, et jalg on hetkel kohutavalt paistes.

Postitatud story-dest on näha, kuidas kolleegid mehele koheselt appi tõttasid. «Tuhat tänu mu Nõmme päästekomando kolleegidele!» märgib Puusepp. Mees lisab Elu24-le, et läks koheselt emosse ja seal tuvastati, et sidemed on küll katki, kuid õnneks luumurdu ei ole. «Nädal karkudega ja kolm nädalat pean ortoosi kandma!»