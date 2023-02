«Maja oli juba pime!» ⟩ Märjamaa vallas üritasid pätid redeliga maja teise korruse aknani jõuda

Sotsiaalmeedias on ringlemas postitus, et Märjamaa vallas on liikvel pätid. Postituse autor sõnab, et neljapäeva õhtul kella 21.30 ja 22.00 vahel üritasid kaks meesterahvast oma redeliga maja teise korruse aknani jõuda. «Maja oli juba pime,» märgib majaomanik, lisades, et seekord läks nende perel õnneks.