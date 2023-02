OLED NÕUS? ⟩ Õiged suhted ei alga seksuaalse ahvatlusega: see on kiirtee enesekaotuseni

Inimese Disaini süsteem on ühtne süntees astroloogiast, I Chingist, kabalistlikust «elupuust» ja hinduistlikust tšakrasüsteemist. Kõik on alguse saanud ühest allikast ning Inimese Disain on need erinevad vaimse tarkuse vormid taas uuesti kokku üheks liitnud.

Inimese Disaini eesmärk on lihtne: see toob välja inimese sisemised energeetilised mehhanismid, et aidata tal siin elus puhtalt tema ise olla. Ent kuigi see kõlab lihtsalt, on teekond sellise puhtuseni kohati päris keeruline, kuna kõik inimesed on pidevalt mõjutatud ümbritsevast keskkonnast, kultuurist, inimestest, ühiskonnast jne. Seepärast räägitakse Inimese Disainis tihti ka «päris minast» ja «vale-minast».