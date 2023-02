Kuningas George V pildiga ühepennise margiga kiri, millel on Bathi ja Sydenhami postitemplid, potsatas 2021. aastal teatrijuht Finlay Gleni Crystal Palace’i korteri kirjakasti. Glen avalikustas nüüd, et ta sai rohkem kui saja aasta taguse kirja.

See on adresseeritud Katie Marshile, kes oli abielus postmargimüüja Oswald Marshiga, ja kirja saatis tema sõber Christabel Mennell, kes puhkas Bathis. Kõik see selgus kohaliku ajalooajakirja The Norwood Review toimetaja Stephen Oxfordi uuringust, kirjutab theguardian.com.