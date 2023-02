LIIGUB JA JOONISTAB ⟩ «Pistab siiani sööki põue – kardab, et rohkem ei saa!» Hooldekodu vahetanud Aavo on märkimisväärselt kosunud

Esmaspäevases «Kuuuurija» saates näidati õõvastavaid kaadreid Värska Südamekodust. Vaid 63-aastane Aavo, kes oli enne täis elujõudu ja teotahet, muutus hooldekodus täielikuks skeletiks. Juba mõned nädalad tagasi viis Aavo pere ta aga Põlva hooldekodusse, kus on lood hoopis teised.

Aavo õetütar Gunnelii sõnab Elu24-le reipal toonil, et Aavol läheb iga päevaga aina paremini. «Me oleme väga õnnelikud, et Põlva hooldekodus leidus talle koht ja ta sai sinna minna. Nagu piltidelt näha, on ta korralikult kosunud.»