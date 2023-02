Kirsti Timmer Martin Helmele: nelja tütre isana peaks teadma, mis on valgevoolus

Kaardimoor Kirsti Valdstein-Timmer avaldas täna Facebookis arvamust eilse «Laseri» saate kohta, kus EKRE esimees Martin Helme väljendas oma teravat meelestatust seksuaalkasvatuse teemal.

«Martin Helme ja tema seltskond on ikka uskumatu kamp. Ma muust ei räägi, aga see teema noorte seksuaalkasvatusega... Ebareaalne. Asendame selle perekonnaõpetusega, sest seksuaalkasvatust ei ole vaja,» kirjutas Timmer.

Timmer ütles, et nelja tütre isana peaks Martin Helme teadma, mis on valgevoolus või kuidas meesterahvas saab ise endale munandivähi kontrolli teha. «Ei pea teadma, ei taha teada, vastas ta. Ok. Põhimõtteline pimedus. Oleks inimene öelnud, et ma ei tea, aga tahaksin teada, sest seda võiks ju inimene teada, aga ei! Ei taha!» rääkis ta Helme vastustest saates.

Timmerile meenus enda kooliaegne perekonnaõpetuse tund

«Seitsmendas klassis pidime koostama pere eelarve. Aga kuidas selle pereni jõuda, vot seda ei õpetatud. Kaheteistkümneaastane on kõva eelarve koostaja muidugi. Kuidas seda raha teenida, mida eelarves kulutada, seda ka ei õpetatud.»

Timmeri sõnul jäi igas lennus mõnel tüdrukul kool lõpetamata, sest ta oli kogemata rasedaks jäänud. «Selle ära hoidmisest ei räägitud koolis sõnagi ja ega need vanemadki asjast suurt teadnud. Abort oli ju laste arvu korrigeerimiseks. Sellest ei räägitud ka valjult, see oli häbiasi!»

«Ja üks teine kõva mees seal saates Helme kõrval, ka vist oli nelja lapse isa, teatas veel, et seksuaalkasvatust ei ole vaja, see on ürgne instinkt. Kõik oskavad! Ok. Kondoomireklaamid on saatanast! Muidugi, seksitakse ju vaid laste saamise eesmärgil,» ironiseeris kaardimoor.

«Seksuaalkasvatus on halb, kiimle salaja pornosaitidel ja tee nägu, et oled ontlik pereisa. Ära hari oma lapsi, las kannatavad su tütred samasuguste meeste naistena! Meeste, kelle jaoks seks on lihtsalt enda torude tühjaks laskmine! Sorry,» väljendas Timmer pahameelt.

Tema sõnul on õnneks noored tänapäeval nii avatud ja targad, et sellist mõtteviisi nendele enam pähe ei istuta.