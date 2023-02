Mõistatuslikku üheksandat planeeti võivad ümbritseda kuumad kuud, mis aitavad seda leida

Kui üheksas planeet on olemas, asub see teoreetiliselt Neptuuni orbiidist kaugemale jäävas piirkonnas, mida tuntakse Kuiperi vööna, kirjutab livescience.com.

Astronoomid pakkusid esimest korda üheksanda planeedi võimaluse välja 2016. aasta uuringus, mis avaldati ajakirjas The Astronomical Journal. Nad kasutasid hüpoteetilist planeeti Neptuunist kaugemal asuvate objektide (ETNO) ebatavaliste orbiitide võimaliku seletusena. Need objektid on asteroidid, komeedid, kuud või kääbusplaneedid, mis asuvad Päikesest kaugemal kui 30 astronoomilist ühikut. Üks astronoomiline ühik on kaugus Maa ja Päikese vahel ehk ligi 150 miljonit kilomeetrit.