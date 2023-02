LISATULU VÕIMALUS? ⟩ Pettunud E-Luxi klient: hinnad muutusid e-poes üleöö kõrgemaks ja sooduskood oli kehtetu

Elu24 poole pöördus murelik Katariina (nimi muudetud, toimetusele teada), kes on E-Luxi poe klient. Ta märgib, et on ammu soovinud endale soetada Smegi tootevalikust röstrit ja veekeedukannu. «See on olnud pikalt mu unistus, et ühel päeval oleks need asjad minu köögikapil,» räägib Katariina ja lisab, et on kodulehel kaua silma peal hoidnud ja teab toodete hindu une pealt.