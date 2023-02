PEPUTRENNID PAUSILE? ⟩ Fitnessikaunitar Erna Husko pihtimus: ükski asend ei leevenda seda valu!

Elu24 kirjutas 2022. aasta novembris, et Erna Husko laialdane tuntus on tinginud selle, et ta ei saa liikuda Soomes ilma isikliku turvameheta. Nüüd paljastas Eesti juurtega Soome fitnessikaunitar oma jälgijatele, et on pidanud juba pikemat aega rinda pistma ebameeldiva tervisemurega.