KUHU KADUS NOSSU? ⟩ Pärnus kadunud taksi leidmiseks ulatuslikud otsingud algatanud naine: koer oleks nagu haihtunud

Teadaolevalt Eesti suurima lemmiklooma otsimise operatsiooni algatanud Maive Skatskov ütles toimetusele, et koer oleks nagu haihtunud.

Kuigi kindla vihje eest on välja pandud ka kopsakas vaevatasu – 2000 eurot – pole ka see tulemusteni viinud. «Kindlasti on olnud ka neid, kes raha ajel vihjeid on andnud ja ka otsima tulnud, kuid need märkamised pole meid kuhugi viinud,» tõdeb naine nõutult.

Sellegipoolest on tema sõnul eranditult kontrollitud kõiki vihjeid. «Kõik tänavad ja koera liikumine vihjete põhjal on kaardistatud. Need on olnud täistööpäevad,» avaldab ta otsingute tagamaid, mille kohta loodi Facebookis ka eraldi grupp «NOSSU Otsingud», kuhu infot koondatakse.

«Metsa on läbi kammitud kahemeetriste vahedega, samamoodi kui kadunud inimesi otsitakse. Rebaseurud on läbi otsitud ja läbi valgustatud. Droonidega on maastikku vaadeldud, lisaks on kasutatud termokaameraid. Jälgi on aetud ka jäljekoertega,» kirjeldab Maive tegevusi, mida lisaks otsingutele linnaruumis ette on võetud.

Ta lisab, et toimunud on ka kaks-kolm suuremat otsingut, kuhu piltlikult öeldes tuli pool Pärnut kohale. «Rahvast oli tõepoolest väga palju, aga püsigrupis on umbes 160 inimest,» kirjeldab ta inimhulka, kes kõik on olnud koera leidmisse kaasatud.