FOTOD ⟩ Värvipritsmed ja karmid sõnumid: Kaja Kallase valimisplakat Tallinna kesklinnas sattus vandaalide küüsi

Tallinnas aadressil Tartu maantee 68 asuva maja fassaadil on Kaja Kallase hiiglaslik kampaaniaplakat, millel on jäädvustatud nii Eesti peaministri kui ka Reformierakonna üks peamisi lubadusi: «Ma luban, me ei anna Eesti iseseisvust ja vabadust mitte kunagi käest.»