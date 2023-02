PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 16. veebruar: Kaksikutel tasub kaduneljapäeval keskenduda tööle, Kalad peaksid vanad asjad lõpule viima

Tööasjad ei pruugi kuigi kiirelt edeneda. Sinu teel on takistusi ja kui eneseusaldust napib, tunduvad need ületamatud.

Kaduneljapäeval ei jää sul üle muud, kui tööle keskenduda ning viia lõpule nende ülesannete täitmine, mis on sinu arvates mõttetud ja igavad.

Päev on ebasoodne uute äriasjade alustamiseks ning läbirääkimiste pidamiseks rahaasjades. Pühendu sellele, et sõlmida kokku lahtisi otsi.

Raske on kallimat mõista, eriti juhul, kui ta nähvab kurjal ilmel, et kõik on korras, ja seejärel tõmbub kuhugi omaette mossitama.