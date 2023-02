PETTUSE KÜÜSIS ⟩ Meelast naisterahvast sai hetkega kelm. «Mõtlesin, et ma võin ju ennast talle korraks näidata, mis siis ikka juhtub...»

Sündmused algasid enne jõule, kui Mehisele kirjutas Messengeris üks tundmatu naine. «Kuna meil oli üks ühine tuttav Facebookis, siis tundsin huvi, et mis ta üldse tahab,» räägib Mehis. «Naine nimega Kristiina ütles, et ta ei tunne mind ja mina ei tunne teda, aga ta sooviks tuttavaks saada.» Esmalt tundus naine usaldusväärne, sest tema profiilil olid pildid, mis jätsid mulje toredat elu elavast kenast naisterahvast. Tagantjärele on muidugi selge, et sellel profiilil olid varastatud fotod ja nimi.