«Puhas» meteoriit saastus Maale langedes lauasoolaga

Teadlased said Suurbritanniasse Gloucestershire'i Winchcombe'i kukkunud meteoriidi kätte vaid mõni tund pärast selle langemist, kuid leidsid, et see oli juba saastunud maiste mineraalidega, sealhulgas tavalise lauasoolaga. See purustas uurijate lootuse, et nad saavad uurida «puhast» kosmosekivi, millel puudub kokkupuude maiste ainetega.