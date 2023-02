PALJASTATUD ⟩ Veebidetektiivid tuvastasid Butšas marodööritsenud Vene sõduri

Avatud lähtekoodiga luurele (OSINT) spetsialiseerunud Molfari luurekogukond koostas üksikasjaliku sammsammulise aruande selle kohta, kuidas kõrvaklapid Venemaale Kemerovosse sattusid. Molfar on 60 analüütiku ja enam kui 200 vabatahtliku konsortsium, mis toodab kommertssisu ning on spetsialiseerunud Venemaa sõjakuritegude uurimisele ja propaganda ümberlükkamisele, teatab gizmodo.com.

Projekt sai alguse sellest, et Molfariga võttis ühendust Butša elanik, kelle koju oli sisse murtud. Ta langes röövimise ohvriks ja jäi muu hulgas ilma kõrvaklappidest. Ta küsis Molfarilt, kas oleks võimalik vargale jälile saada. See osutus võimalikuks Apple'i rakendust Kus on...? kasutades.