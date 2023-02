«KUUUURIJA» SAATE VALGUSES ⟩ Helme riigikogu infotunnis peaministrile: kas paneksite oma vanemad sellisesse vanadekodusse?

Helme kirjeldab, kuidas saates näidati, et 1200 euro eest kuus näljutatakse ja piinatakse seal hooldatavaid. «Need olid kohutavad kaadrid, nagu me tavaliselt oleme näinud dokumentaalfilmides koonduslaagritest. Olen täiesti kindel, et sellist kindlates kätes vanaduspõlve ja tasuta hooldekodukohta ei taha küll mitte ükski eakas. [...] See oli aeglane ja julm eutanaasia, mis me seal nägime,» ütleb poliitik.