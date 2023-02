PINNUKS SILMAS ⟩ «See tundus olevat planeeritud!» Mupo algatas tänavamuusik Ivari suhtes sõbrapäeval väärteomenetluse

«Me oleme ju see rahvas, kes ennast vabaks laulis. Kuhu on kadunud õigus tulla ja tänaval laulda?!» ei suuda pealinna tänavamuusik Ivar mõista. Mupo algatas tema suhtes sõbrapäeval väärteomenetluse. «Ainuüksi 2022. aastal on vanalinna elanikud teinud 15 väljakutset,» nendib mupo.