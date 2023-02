ARVAD ÄRA? ⟩ Need 4 sodiaagimärki tunnevad kergesti, et on teistest paremad

Kui läheneda sodiaagimärkidele nende põhiliste omaduste ja tunnusjoonte järgi, on võimalik tuua välja neli tükki, kes on tavaliselt rohkem enesekesksed ja võivad olla nartsissistlikud – mitte et neil oleks nartsissistlik isiksusehäire, aga nad lihtsalt imetlevad iseennast üsna palju. Neil on harjumus seada ennast esikohale, nii et tundlikumad inimesed võivad tunda end nende kõrval tõrjutu või ignoreerituna.