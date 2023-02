RAISKU LÄINUD PILETIRAHA JA HILINEMINE ⟩ Peolise ja klubiomaniku vaidluse lahendas tarbijavaidluste komisjon

Möödunud aasta septembris toimus Tallinna ööklubis MJClub Vene räppar Morgenshterni ehk Ališer Tagirovitši kontsert. Päev hiljem väitis Toomase-nimeline mees Facebookis, et tundide pikkuse järjekorras ootamise tõttu jäi kontsert nägemata. «Nägime, et pole mõtet oodata, et esineja lõpetab enne, kui me sisse saame,» selgitas Toomas, kes otsustas elukaaslasega lahkuda 40 minutit pärast plaanitavat kontserdi algusaega.