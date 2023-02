ENNE JA PÄRAST FOTOD ⟩ Tuhande euro eest totaalse muutumise läbi teinud korter hämmastab lihtsate lahendustega

Ilmselgelt vajas Madis korteri tippvormi viimiseks Keili ja Merlini abi, et see siis õiglase summa eest välja üürida. 2000. aastate esimese kümnendi ehitusbuumi ajal valminud majas oli ka muu sisekujundus samast ajast pärit. Kõige silmapaistvamat seina kattis värv, mis esmapilgul pimestas nii Keilit, Merlinit kui kinnisvaraekspert Julia Ferman i.

Stiilimuutuse läbinud korteris hämmastab nii Keilit kui Juliat kõige rohkem see, kui palju uuena tunduvast ilust oli kodus juba varem olemas. Hästi tuleb siinkohal välja tõsiasi, et isegi kui toas on vaid üks ese, mis silma kriibib, on kõike kena selle kõrvalt raske märgata.