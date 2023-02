«Tere, kaunitar, olen näinud üsna käputäit...» Tanel Padari nimel saadetud kiri pani tallinlase mõtisklema

«Tere, kaunitar, olen näinud üsna käputäit teie kommentaare oma postituse kohta, mis on minu ettevõtte lehele üles laaditud,» algab kiri, mille saatis Instagramis justkui muusik Tanel Padar. «Otsustasin luua privaatsema lehe, et hinnata neid inimesi, kelle kommentaarid ja head soovid mind julgustavad, ja loodan oma fänne juurde tuua siin,» seisab vestluses. Liba-Padar tänas veel kirja saajat ja ütles, et tunneb end õnnistatuna, et tal on selline hämmastav fänn.