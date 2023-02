KUIDAS NII? ⟩ Tallinna proua mõistmatuses: miks ema ei saa oma lapse sissekirjutust muuta? «Isa on ju kadunud!»

Aire pöördus Elu24 toimetuse poole mure tõttu Saarde vallas elava tütre ja tütretütre pärast, kelle elukoht pole rahvastikuregistri andmetel samas kohas, kuigi tütar on avaldanud selleks soovi. «Tütar müüs oma korteri maha ja küsis, kas ta võib ennast ja oma last minu Kilingi-Nõmmes asuvasse majja sisse kirjutada. Olin muidugi nõus, sest ostsingi maja noortele, kuid valla poole pöördudes selgus, et lapse sissekirjutamiseks uude kohta peab olema teise vanema nõusolek,» räägib Aire, lisades, et lapse isalt nõusolekut saada pole aga võimalik.

«Mitu aastat pole lapse isaga kontakti olnud. Ta langes narkootikumide küüsi ja sattus kuritegelikule teele,» avaldab Aire ja ütleb, et nad isegi ei tea, millises vanglas ta olla võib. «Kuidas sellises olukorras nõusolekut küsida, kus inimene on meie elust kadunud? Mis seadusandlus see selline on, et ühel emal pole võimalik muuta oma lapse sissekirjutust?» imestab naine.