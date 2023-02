VIDEO ⟩ Neti naljaninad: Saksa laulja hoiatas oma hitiga juba 1980. aastatel USAd Hiina õhupallide eest

Chad Fish via AP/Scanpix

Foto: Chad Fish via AP/Scanpix

Ameerika Ühendriikide ja Kanada kohal märgatud kummalised lendavad objektid on inimeste kujutlusvõime tööle pannud. Räägitud on ufodest ehk tuvastamata lendavatest objektidest. Valge Maja selgituse kohaselt ei olnud need midagi maavälist, vaid suure tõenäosusega Hiina luureõhupallid.