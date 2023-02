Populaarne USA telesari «Noor Sheldon» jõuab Eesti televaatajateni

Sarjas «Suure Paugu teooria» Sheldonit kehastanud Jim Parsons on eelloost vaimustuses ja nendib, et põnev on näha Sheldonit tema nooruses. «Mulle avaldab pidevalt muljet näitlejate võime tabada originaalsarja vaimu, muutes selle enda omaks.»

Nii kriitikud kui ka publik on «Noort Sheldonit» kõrgelt kiitnud. The New York Timesi arvustuses öeldakse: «Sari on võluv ja naljakas sisevaade ühe televisiooni armastatuima tegelase elust. Näitlejad on suurepärased, eriti Armitage, kes tabab täiuslikult Sheldoni isiksust ja veidrusi.»