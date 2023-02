INTERVJUU ⟩ Kooliõde: ennast vigastav laps võib tulla kodust, kus pealtnäha on kõik väga hästi

See, et enesevigastamine on probleemsetest kodudest pärit noorukite probleem, on müüt. Ennastvigastav laps võib tulla kodust, kus pealtnäha on kõik väga hästi, lapsel on justkui kõik olemas. Aga noorukid ütlevad, et tunnevad end üksi. Vanemad on sageli tööl või hõivatud oma muredega, kodune suhtlus taandub kahele peamisele teemale: «kas on õpitud ja kas tuba on korras». Seda, mida laps päriselt tunneb või mõtleb, väga ei arutata. Või siis näevad lapsed, et vanemal on niigi raske, ei taha veel oma muredega ema-isa koormata, nii hoitakse kõik endasse ja mingil hetkel tahab see mingil moel siiski välja tulla.