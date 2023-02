Tuli võttis Tabasalu perekonnalt kodu. «Möödasõitjad lasid uksekella ja teatasid, et meie katus põleb!»

Perenaise Triini sõnul sai põleng alguse katuselt kamina korstna juurest. «Seinad on püsti, aga maja on elamiskõlbamatu, sest majas on suitsu- ja veekahjustus,» räägib ta ja lisab, et elamu koosneb mitmest osast. «Vanemas pooles on kõik toad suitsused ning pesemisruum on täiesti hävinud.»