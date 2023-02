Venelased leidsid viisi, kuidas pääseda Soome

Soome-Norra piiril asuvas Näätämös sõidavad pea iga päev üle piiri Vene autod, milles olevad Vene kodanikud lähevad ostlema. Vene ostuturistid tulevad Venemaalt Norra kaudu Soome. Seda tüüpi reisimine on täiesti seaduslik, sest pärast Norra Storskogi piiripunkti läbimist ja Soome jõudmist on neil reisijatel õigus liikuda kogu Schengeni alal, teatab yle.fi.

Soome seisukohalt teeb asja täbaraks see, et Soome on oma piiri Venemaaga turistidele sulgenud, viisad on tühistatud ja uusi enam välja ei anta. Ka on Soome kehtestanud sanktsioonid kaupadele, mida Venemaale eksportida ei tohi. Euroopa Liidu Venemaale kehtestatud sanktsioonid keelavad muu hulgas luksuskaupade ehk üle 300 euro maksvate kaupade ekspordi Venemaale.