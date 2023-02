Kaotus kaotuse järel: näitlejanna Sharon Stone'i noorem vend suri ootamatult

Näitlejanna Sharon Stone (63) on kaotanud oma noorema venna Patrick Stone'i. Ta suri ootamatult kõigest 57-aastaselt infarkti tagajärjel, mis oli teadaolevalt tingitud südamehaigusest. Veel ei ole kindel, kas Patrick oli surma hetkel haiglaravil või mitte, vahendab Page Six .

Lisaks Patricku lesele ja kahele lapsele jääb meest igatsema tema õde Sharon Stone, vahendab Page Six. Näitlejanna kinnitas, et Patrick oli traagiliselt siit ilmast lahkunud Riveri isa. «Mõistame väga hästi, et see kaotus on meie oma siin maa peal, ja ma tänan teid väga armastuse ja toetuse eest, mida te meile näitate. Lihtsalt palume, et te oleksite jätkuvalt lahked,» teatas Sharon ühismeedias.