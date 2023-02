Kodumaises komöödias «Suvitajad» mänginud Maarja Jakobson võrdlusest menufilmiga: muidugi, see on kõige suurem küsimus

Kauaoodatud kodumaine komöödia «Suvitajad» jõuab 13. veebruaril kinoekraanile.

Filmis üles astunud näitleja Maarja Jakobson külastas hiljaaegu raadiot Elmar, kus tuli teemaks nii tema roll kui uue linateose sarnasus kultusfilmiga «Siin me oleme».

Jakobson avaldas, et tunneb maanaise karakteriga ürgset sidet. Seda seetõttu, et on ise maal üles kasvanud. «Kuigi ma ei näe just selline välja – tugeva kondiga maanaine –, olen siiski maal sündinud-kasvanud, maal elanud. Ma usun, et me kõik leiame end sellest rollist,» vastas näitleja küsimusele, kui palju ta enda tegelaskujuga ühist leidis.

«Suvitajad» Foto: Kanal2

Näitleja rääkis ka uue filmi võrdlemisest mitmete põlvkondade menufilmiga: «Muidugi, see on kõige suurem küsimus. Nüüd, kui ma olen filmi näinud, siis jah, see ei ole «Siin me oleme».» Jakobson selgitab, et film «Suvitajad» on teistsugune – rohkem on mindud tagasi Smuuli juurde.

«Keel on lopsakam ja film on vaimukaid väljendeid täis. Tegelaskujud on natukene muutunud, on ka tsitaate, mis tulevad meile tuttavad ette, aga ei kopeeri neid, vaid tsiteerivad ja natukene teisendavad neid,» lisas näitleja.