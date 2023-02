UUE HOOGA ⟩ «Kodud rahaks» saatejuht Keili Sükijainen: olin kindel, et pärast eelmist hooaega on mind päris keeruline üllatada, aga...

«Olin juba kindel, et pärast eelmist hooaega on mind päris keeruline üllatada, aga uskumatu – ikka on päris tihti valmis korterisse astudes tunne, et see lihtsalt ei saa olla sama koht, kus ma kaks nädalat tagasi olin,» räägib saatejuht Keili Sükijainen.

Miido aga tõdeb, et iga korter on tema jaoks tõeline väljakutse ja mugavustsoonist väljaastumine. «Kõik kodud ja nende omanikud on nii erinevad, aga tulemus peab ju olema alati selline, et oleks põhjust imestada. See teebki asja põnevaks! Usun, et kõigi saateprojektidega saaks hakkama ka televaatajad, nii et mulle meeldib natuke ka mõelda, et teeme seda kõike koos.»