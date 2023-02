NÄDALAPROGNOOS ⟩ Aasta romantilisim ja realistlikem päev saabuvad koos: midagi olulist on küpsemas

Kolmapäeval jõuab Veenus ühendusse Neptuuniga – see on üks kõige romantilisem kombinatsioon, mis üldse võimalik. Nimelt on Neptuun Veenuse kõrgem oktaav ehk kõrgem väljendus ning kui need kaks kohtuvad, võib juhtuda imesid. Juhuslikult satub see seis seekord ka sõbrapäeva lähedusse!

Tuleb mõista, et siin sünnib võimalus kohtuda oma südame ja hinge kõige suuremate igatsustega. See ei pea toimuma materiaalsel tasandil (kuigi võib), kuna võib väljenduda ka lihtsalt tunnete, unistuste, visioonide ja südame avanemise kaudu. Ent pole ilmselt üllatus, et sellises seisundis võib tõsiselt ära armuda, kui vastav juhus peaks tekkima.

Mistahes hingesoov või -igatsus nüüd ka ei ärka, tuleks lubada endal seda kogeda, kuid võtta arvesse, et tegu on eeterliku energiaga, mis võib pärast selle seisu möödumist haihtuda. Selle aspekti sügavam eesmärk on inimeste südameid avada ja kõrgemale sagedusele häälestada. Pärast tuleb iseseisvalt edasi minna.

Neljapäeval jõuab aga Päike ühendusse Saturniga ning samal ajal viibib Merkuur kvadraadis kuusõlmedega. Nüüd toimub oluline reaalsusega silmitsi seismise hetk, mis võimaldab kõiki olukordi selgelt näha. Siin on mingisugune oluline küpsemine, mis aitab oma elu senisest realistlikumalt tajuda ja annab suurema soovi vastutust võtta. Mõnel juhul võib see tähendada, et eelnev unistus puruneb ja osutub illusiooniks – kui nii, siis on siin väga väärtuslik õppetund.