KELLE OMA? ⟩ Hüljatud lapsekäru veetis nädalavahetuse rongipeatuses. «Ju omanikule värv enam ei meeldinud ja ostis uue!»

Facebooki grupis «Märgatud: Tartus» andis Kristofer 10. veebruari lõunal teada, et Aardla rongipeatuses seisab nukralt üks hüljatud roheline lapsekäru. «Kes on käru kaotanud? Asukoht: Aardla rongipeatus,» kirjutas Kristofer ja lisas pildi kärust.

Kommentaarides öeldakse, et käru oli seal juba reede varahommikul. «Ma arvan, et keegi lihtsalt jättiski selle maha, et keegi leidjana õnne tunda saaks,» arvab kommentaari jätnud Mari. «Ehk parkis rongisõidu ajaks? Pärast jälle start!» avaldas Ester arvamust.

Jaanus aga leiab, et kuna on kuu algus ja palgapäeva aeg, võis omanik otsustada käru lihtsalt välja vahetada, sest tal sai sellest värvist kõrini. «No palgapäevad ju. Ehk värv enam ei meeldinud,» kirjutab Jaanus.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütleb, et Eesti Raudteele on kõige olulisem ohutus. «Lahtised asjad, mis platvormidel on, võivad kukkuda raudteele ning takistada ka liikumist, seetõttu tuleb need sealt eemaldada. Üleüldiselt platvormidele asju ei jäeta, kuid kui juhtub midagi sinna ununema, siis kas anname politsei kätte või siis hoiustame enda ruumides, kuniks saame need õigetele omanikele tagastada,» räägib Lilles.