Rihanna ja A$AP Rocky ootavad perelisa

Rihanna on korduvalt rääkinud soovist lapsi saada, sealhulgas 2020. aasta intervjuus Briti Vogue'ile. Muusik sõnas toona, et tahab järgmise kümne aasta jooksul kolme või nelja last. Kui Rihanna poeg oli pooleaastane, avaldas ta, et emaduse juures on tema lemmikasi hommikute veetmine oma lapsega. «Te peaksite hommikuti tema pisikest unist nägu nägema! Näha beebit, kes on just ärganud ja veidi ehmunud, on nii armas. Ta üritab alati aru saada, kuhu ta sattunud on. See on mu lemmikosa päevast.»