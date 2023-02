VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti Laulu võitja Alika unustas emotsioonide tõttu ajakirjaniku küsimuse: nagu näha, siis üllatus on suur

Alika oli Eesti Laulu suur favoriit algusest peale, kuid siiski on ta võidu tõttu suisa sõnatu. «Teate mis, sa hakkasid praegu küsima küsimust ja mul hakkas väga imelik tunne sees... praegu tuleb meedia, nad küsivad...ühesõnaga. Mis küsimus oli?» naerab Alika. «Nagu näha, siis kuna ma ei mäleta eelmist küsimust, on üllatus väga suur ja kuna ma tulin siia Eesti Laulule esimest korda, siis muidugi ma ei eeldanud väga palju, kuna tean, et siin on inimesed, kes käivad pidevalt ja teavad, kuidas see kõik välja näeb,» ütleb Alika, kes esimest korda Eesti Laulul võistles.