INTERVJUU ⟩ Tomi Rahula Eesti Laulu finaalist Tondiraba jäähallis: publik ei pea villaseid sokke jalga panema

Sel aastal esimest korda Tondiraba jäähallis toimuva Eesti Laulu finaali ettevalmistused on peaprodutsent Tomi Rahula sõnul sujunud igati hästi. «Jääd sulatati ligi neli päeva, siinne tiim on väga abivalmis, infra on hea, saal on välimuselt äge, on olnud huvitav protsess,» märgib ta ja lisab, et ainsad piirangud on seadnud jäähalli kõrgus, mis endise Saku Suurhalli kõrguseni ei küündi. «Just teleülekande mõttes on vaja kõrgust, et saada kaadrid suuremaks, aga artisti jaoks on ikka suur lava.»