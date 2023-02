ÜLIKÕVA! ⟩ Mart Sanderi filmi «Kuues saladus»​​ näeb kogu Põhja-Ameerika

Kokku on film võitnud üheksa auhinda erinevatelt žanrifilmide festivalidelt; lisaks on nominatsioone saanud filmi muusika, montaaž ning naispeaosaline Triin Lellep. Rahvusvaheline kriitika on filmi nimetanud vaimukaks kummarduseks Agatha Christiele ning Ameerika kuldajastu õudusfilmide stiilseks paroodiaks. Mart Sander on «Kuuenda saladuse» läbimurde üle rõõmus, kuid ütleb, et teda huvitavad rohkem tulevased kui juba valmis tööd. Praegu valmistab ta ette oma suurimat rahvusvahelist projekti - oma noorteromaani «Kaarnakuld» ekraniseeringut.