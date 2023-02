Valdo Randpere viskas Märt Avandi sõltuvuse üle nalja. Tõnis Niinemets: Valdo jutt on juba faktiliselt vale!

Sel nädalal tuli näitleja Märt Avandi avalikkuse ette teemaga, mida ta on kümme aastat varjanud. See on kõneainet pakkunud ka Reformierakonna poliitikule Valdo Randperele. «Siiamaani pole aru saanud, miks Märt Avandi mulle kallale tungis,» võtab poliitik Facebookis sõna, vihjates «Kättemaksukontori» mitu aastat tagasi filmitud stseenile.