MÄRT AVANDI NARKOTARBIMISE VALGUSES ⟩ Kokaiini-Kate'i juhtum aastast 2005: temast öeldi lahti, kuid lõpuks rehabiliteeriti

Eesti populaarne näitleja ja noorte iidol Märt Avandi avaldas ETV uurivas saates «Pealtnägija», et tarvitas kümme aastat narkootikume. «Hoiduge sellest. See tee on ränk, rängem, kui te arvate. Ärge proovige seda. See pole seda väärt,» on avameelse paljastuse teinud näitleja sõnum. Samuti tunnistas Avandi, et inimesed on teda korduvalt laksu all näinud.