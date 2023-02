SINA KA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki satuvad kõige rohkem sõltuvustesse

Sõltuvusi on väga erinevaid ning need ei pea seisnema tingimata mingist karmist ainest sõltumisest. Sõltuvuses võib olla ka tööst, toidust, seksist, spordist, oma välimuse muutmisest jne. Tavaliselt on sõltuvus leevendus mingisugusele sisemisele emotsionaalsele puudujäägile või ravimata jäänud traumale. Tõsine sõltuvus ei teki lihtsalt sellest, et keegi midagi naudib.